19 января
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Происшествия

Поймали Толика. Американцы задержали российского основателя криптобиржи

В Майами задержали основателя криптобиржи Bitzlato, известного также под никами Толик и Гендальф. Об этом сообщает ТАСС.

Деньги, биткоины.
Деньги, биткоины.
СС0

Американские власти не уведомили посольство РФ об аресте россиянина Анатолия Легкодымова.

С арестом Толика Минюст нанес серьезный удар по экосистеме криптопреступности, считают в американском ведомстве.

Американские правоохранители уверены — с криптобиржей связана нелегальная онлайн-площадка, указывает bfm.ru. Там занимались продажей наркотиков и поддельных документов.

Ранее сообщалось, что до 115 лет тюрьмы грозит основателю рухнувшей криптобиржи. Обваливший крипторынок бывший миллиардер Сэм Бэнкман-Фрид задержан на Багамских островах по запросу властей США. Его криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в ноябре,

Между тем загадочно скончался основатель криптобиржи, в хранилище которой находятся более 180 млн долларов.

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