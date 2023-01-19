Поймали Толика. Американцы задержали российского основателя криптобиржи

Американские власти не уведомили посольство РФ об аресте россиянина Анатолия Легкодымова.
С арестом Толика Минюст нанес серьезный удар по экосистеме криптопреступности, считают в американском ведомстве.
Американские правоохранители уверены — с криптобиржей связана нелегальная онлайн-площадка, указывает bfm.ru. Там занимались продажей наркотиков и поддельных документов.
Ранее сообщалось, что до 115 лет тюрьмы грозит основателю рухнувшей криптобиржи. Обваливший крипторынок бывший миллиардер Сэм Бэнкман-Фрид задержан на Багамских островах по запросу властей США. Его криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в ноябре,
Между тем загадочно скончался основатель криптобиржи, в хранилище которой находятся более 180 млн долларов.
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