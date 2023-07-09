Пожар около "Сити-центра" заметили ночью барнаульцы

Очевидцы сообщили о пожаре на ул. Пролетарской. Об этом пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Пользователи в комментариях рассказали, что горит жилой дом. Пожарные, по их словам, оперативно ликвидировали возгорание.

Информации о причинах случившегося и о пострадавших нет.

Ранее крупный пожар в жилом доме произошел ночью в Барнауле.