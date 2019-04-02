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Происшествия

Пожар унес жизни двух человек в Барнауле

В частном секторе на улице Аэродромной в Барнауле произошел пожар. В огне погибли два человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Огонь.
Огонь.
открытые источники (CC0)

Возгорание произошло вечером 31 марта. После тушения обнаружили тела 79-летней женщины и 53-летнего мужчины.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате, где стояла печь.

Следователи проводят проверку.

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