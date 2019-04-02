Пожар унес жизни двух человек в Барнауле

Возгорание произошло вечером 31 марта. После тушения обнаружили тела 79-летней женщины и 53-летнего мужчины.
По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате, где стояла печь.
Следователи проводят проверку.
В частном секторе на улице Аэродромной в Барнауле произошел пожар. В огне погибли два человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Возгорание произошло вечером 31 марта. После тушения обнаружили тела 79-летней женщины и 53-летнего мужчины.
По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате, где стояла печь.
Следователи проводят проверку.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter