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Коронавирус

Пожар в реанимации: клиника с зараженными COVID-19 загорелась от аппарата ИВЛ

Накануне в одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого в Москве произошел серьезный пожар. По данным МЧС, там погиб один человек.

Пожар.
Пожар.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Причиной пожара стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 95-летняя женщина не пережила инцидент, других пациентов успели эвакуировать, сообщает ТАСС.

Внутри реанимационной все выгорело, однако при осмотре аппарата ИВЛ пожарные сделали выводы, что пламя началось именно от него. 95-летняя пенсионерка была подключена к этому аппарату.

Эвакуация 295 пациентов горевшего корпуса заняла около 30 минут. По словам пожарных, им удалось спасти пятерых пациентов, которые могли пострадать от огня.

Для лечения больных коронавирусом был перепрофилирован лечебный корпус № 6 ГКБ № 50, рассчитанный на 450 коек. К койкам был проведен кислород, в корпусе были установлены в том числе аппараты КТ для наиболее эффективной диагностики пациентов с подозрением на коронавирус, пишет anews.com.

Ранее сообщалось, что во время пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске погибли 10 человек.

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