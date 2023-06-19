Пожилая россиянка прилипла к новому асфальту и упала. Видео

На пешеходном переходе между автовокзалом и рынком недавно уложенный асфальт расплавился из-за жаркой погоды.

Инцидент случился в Керчи. Пожилая женщина-инвалид несколько минут назад не смогла перейти дорогу, сообщает Керчь.ФМ. В конце концов она упала.

Прохожие помогли женщине подняться, оторвали обувь от асфальта и перевели пострадавшую через дорогу. Стоит отметить, что в этом месте "прилипают" к асфальту не только пожилые люди. С молодых слетают босоножки и туфли. Автомобили также в числе "прилипал".

Ранее в Уфе расплавился уложенный к саммиту асфальт. Причиной стало либо низкое качество самого покрытия, либо нарушения при его укладке.

За ремонт дороги отвечала московская группа предприятий РАД. За выполненные работы компания получила около 220 млн рублей.