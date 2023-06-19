19 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Пожилая россиянка прилипла к новому асфальту и упала. Видео

На пешеходном переходе между автовокзалом и рынком недавно уложенный асфальт расплавился из-за жаркой погоды.

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

Инцидент случился в Керчи. Пожилая женщина-инвалид несколько минут назад не смогла перейти дорогу, сообщает Керчь.ФМ. В конце концов она упала.

Прохожие помогли женщине подняться, оторвали обувь от асфальта и перевели пострадавшую через дорогу. Стоит отметить, что в этом месте "прилипают" к асфальту не только пожилые люди. С молодых слетают босоножки и туфли. Автомобили также в числе "прилипал".

Ранее в Уфе расплавился уложенный к саммиту асфальт. Причиной стало либо низкое качество самого покрытия, либо нарушения при его укладке.

За ремонт дороги отвечала московская группа предприятий РАД. За выполненные работы компания получила около 220 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость