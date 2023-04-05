Пожилому мужчине зажало голову дверьми автобуса в Барнауле

Очевидица ехала на работу, когда на остановке «Сельхозтехника» услышала «истошный крик» мужчины и несколько женских голосов.
Обернувшись, свидетельница происшествия увидела, как двери автобуса зажали голову пенсионера.
По словам пассажирки, водитель быстро сориентировался и открыл двери, чтобы мужчина смог выйти на остановку. Однако о дальнейшем состоянии пострадавшего водитель не озаботился, просто поехав дальше.
Между тем стало известно, что на четверть миллиона оштрафовали водителей за переполненные автобусы в Барнауле.
Однако горожане не замечают улучшения ситуации. Утром втиснуться в забитые автобусы практически невозможно, приходится ждать следующий транспорт, который приходит с опозданием и такой же переполненный.