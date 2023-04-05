5 апреля
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Происшествия

Пожилому мужчине зажало голову дверьми автобуса в Барнауле

Инцидент случился в автобусе № 20 утром 5 апреля на пр. Строителей, сообщают «Аргументы и факты».

Автобусы в Барнауле, автобус №35.
Автобусы в Барнауле, автобус №35.
Анна Зайкова.

Очевидица ехала на работу, когда на остановке «Сельхозтехника» услышала «истошный крик» мужчины и несколько женских голосов.

Обернувшись, свидетельница происшествия увидела, как двери автобуса зажали голову пенсионера.

По словам пассажирки, водитель быстро сориентировался и открыл двери, чтобы мужчина смог выйти на остановку. Однако о дальнейшем состоянии пострадавшего водитель не озаботился, просто поехав дальше.

Между тем стало известно, что на четверть миллиона оштрафовали водителей за переполненные автобусы в Барнауле.

Однако горожане не замечают улучшения ситуации. Утром втиснуться в забитые автобусы практически невозможно, приходится ждать следующий транспорт, который приходит с опозданием и такой же переполненный.

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