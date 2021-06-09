Пожилой россиянин поплатился жизнью за то, что ел суп прямо из кастрюли. Его убила собственная дочь

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, тело пенсионера с проникающим ножевым ранением в области спины было обнаружено утром 6 июня у частного дома в поселке Савинский.

«По подозрению в совершении преступления задержана 36-летняя дочь убитого. В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что конфликт с отцом произошел из-за того, что он ел суп ложкой прямо из кастрюли. В ходе словесной ссоры она ударила его ножом в спину. В содеянном раскаивается», — добавляют в СКР.