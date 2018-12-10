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Пожилую жительницу Барнаула обманом выселили из квартиры

Прокуратура Октябрьского района Барнаула через суд требует признать недействительным договор купли-продажи квартиры пенсионерки. Потерпевшую лишили жилья представители микрофинансовой организаций.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

Пенсионерка из Барнаула обратилась в одну из микрофинансовых организаций для оформления займа.

Под предлогом обеспечения залога предоставляемого займа, путем обмана и злоупотребления доверием, пенсионерку склонили к заключению договора купли-продажи квартиры, — отмечают в ведомстве.

При этом женщину заверили, что договор, который она подписывает, гарантирует лишь то, что она получит крупную сумму. После этого покупатель квартиры обратился в суд, потерпевшую выселили из ее квартиры.

Прокуратура провела проверку, в суд направили исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи квартиры.

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