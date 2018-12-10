Пожилую жительницу Барнаула обманом выселили из квартиры

Пенсионерка из Барнаула обратилась в одну из микрофинансовых организаций для оформления займа.

Под предлогом обеспечения залога предоставляемого займа, путем обмана и злоупотребления доверием, пенсионерку склонили к заключению договора купли-продажи квартиры, — отмечают в ведомстве.

При этом женщину заверили, что договор, который она подписывает, гарантирует лишь то, что она получит крупную сумму. После этого покупатель квартиры обратился в суд, потерпевшую выселили из ее квартиры.

Прокуратура провела проверку, в суд направили исковое заявление о признании недействительным договора купли-продажи квартиры.