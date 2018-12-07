В Алтайском крае осудили мужчину, который обманул 15 человек при покупке мебели

В Алтайском крае осудили жителя Кемерово, который находил объявления о продаже мебели и обманывал продавцов. Всего злоумышленник получил более 400 тысяч рублей, пишет прокуратура региона.

Суд установил, что обвиняемый искал в интернете объявления о продаже мебели, созванивался с владельцами, а потом обманывал их. Мужчина говорил, что переведет деньги на карту и убеждал продавца пройти к банкомату. После этого кемеровчанин получал у потерпевших информацию о состоянии счетов и вкладов.

Мужчина убеждал своих жертв сделать несколько операций, и деньги перечислялись со счетов и вкладов потерпевших на карту злоумышленника.

Всего обвиняемый похитил больше 400 тысяч рублей. Часть денег похитить не удалось в связи с блокированием операций службой безопасности банка или потерпевшими.

Жителя Кемерова приговорили к 4 годам 5 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.