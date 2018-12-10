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Жительница Алтайского края лишилась 500 тысяч рублей при продаже дома

В Алтайском крае женщина хотела продать дом через интернет, но наткнулась на мошенников. Она потеряла 500 тысяч рублей, пишет ГУ МВД России по региону.

Женщина и телефон.
Женщина и телефон.
СС0

Жительница Рубцовска разместила на популярном сайте объявлений информацию о продаже дома. Вскоре ей позвонили и предложили перевести залог на карту. Женщина согласилась на сделку, а потом продиктовала номер карты. Злоумышленница рассказала, что отправила задаток, но перевела не ту сумму, о которой шла речь, и попросила подключить «Мобильный банк».

Женщина поверила звонившей и подключила услугу, не проверив поступление средств. После этого она назвала мошенникам секретный пароль. С личного счета исчезли 500 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело.

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