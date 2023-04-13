Пожизненное заключение дали казанскому стрелку Ильназу Галявиеву

Ильназа Галявиева, застрелившего девять человек в казанской гимназии, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщают РИА Новости.

Верховный суд Татарстана признал Ильназа Галявиева виновным в массовом убийстве в казанской гимназии и приговорил его к пожизненному заключению.

Отбывать наказание казанский стрелок будет в исправительной колонии особого режима. Также суд приговорил Галявиева к выплате штрафа в 200 тыс. рублей.

Ранее такого наказания требовал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Он предлагал, чтобы виновный провел первые пять в тюрьме, а остальные — в колонии особого режима.

Напомним, 11 мая в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу, при которой погибли девять человек. Среди них семь учеников и два педагога. 23 человека пострадали.

Галявиев полностью признал вину. По версии следствия, парень стремился «подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур».

Стрелка обвинили по четырем статьям: о убийстве, покушении на убийство, незаконном изготовлении взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества.