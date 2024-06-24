В Дагестане 23 июня боевики напали на православные храмы, синагогу, пост ДПС. 15 полицейских погибли.

Двое из ликвидированных боевиков оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Третий — племянник.

Его уже задержали. Сейчас мужчину допрашивают, в доме проводят обыски. Его исключили из партии «Единая Россия».

Кто такой Магомед Омаров

Омаров родился 10 июня 1960 года в селе Сергокала. По национальности он даргинец (дагестанский народ, исторически проживающий в центральной части Дагестана — прим. altapress.ru).

В 1978 году Омарова призвали в армию, демобилизовался в звании лейтенанта.

Окончил Дагестанский сельхоз институт зоотехнический факультет. В 1992 году поступил в Международный институт управления бизнеса и права.

В 1993 году работал замом управляющего отделением Сергокалинского банка №4536. Спустя год его назначили управляющим.

В 2004 году отмечен званием «Заслуженный экономист Республики Дагестан».

В 2007 году избрали депутатом Народного собрания Республики Дагестан.

В октябре 2010 стал избран главой Сергокалинского района.

В 2020 году его переизбрали со сроком на пять лет.

Почитать подробности о терактах в Дагестане можно здесь.

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