Предприниматель ответит за пять лет взяток ветврачу в Алтайском крае

Предприниматель закупал в Алтайском крае мясо и шкуры крупного рогатого скота.
Для того чтобы беспрепятственно оформлять документы на продукцию, он обратился к ветеринару с просьбой за вознаграждение оформлять фиктивные документы на мясо животных, даже если оно приобреталось не на территории подведомственного должностному лицу района.
Итого с 2015 по 2020 год бизнесмен передал ветеринарному врачу взятку на общую сумму более 525 тыс. рублей.
Обвиняемого взяли под стражу.
Ранее ведущего ветеринарного врача в Усть-Пристанском районе отдали под суд за получение взятки от торговца мясом, а также получение взятки инкриминируют главному ветеринарному врачу в Хабарском районе.