7 сентября
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Происшествия

Предприниматель ответит за пять лет взяток ветврачу в Алтайском крае

45-летнему предпринимателю из Томска предъявили обвинение за дачу взятки в крупном размере. Бизнесмен подкупал ветеринарного врача КГБУ «Управление ветеринарии государственной службы Алтайского края по Табунскому району», рассказали в краевом СУ СКР.

Мясо.
Мясо.
СС0

Предприниматель закупал в Алтайском крае мясо и шкуры крупного рогатого скота.

Для того чтобы беспрепятственно оформлять документы на продукцию, он обратился к ветеринару с просьбой за вознаграждение оформлять фиктивные документы на мясо животных, даже если оно приобреталось не на территории подведомственного должностному лицу района.

Итого с 2015 по 2020 год бизнесмен передал ветеринарному врачу взятку на общую сумму более 525 тыс. рублей.

Обвиняемого взяли под стражу.

Ранее ведущего ветеринарного врача в Усть-Пристанском районе отдали под суд за получение взятки от торговца мясом, а также получение взятки инкриминируют главному ветеринарному врачу в Хабарском районе.

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