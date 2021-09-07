Предприниматель ответит за пять лет взяток ветврачу в Алтайском крае

45-летнему предпринимателю из Томска предъявили обвинение за дачу взятки в крупном размере. Бизнесмен подкупал ветеринарного врача КГБУ «Управление ветеринарии государственной службы Алтайского края по Табунскому району», рассказали в краевом СУ СКР.

Предприниматель закупал в Алтайском крае мясо и шкуры крупного рогатого скота.

Для того чтобы беспрепятственно оформлять документы на продукцию, он обратился к ветеринару с просьбой за вознаграждение оформлять фиктивные документы на мясо животных, даже если оно приобреталось не на территории подведомственного должностному лицу района.

Итого с 2015 по 2020 год бизнесмен передал ветеринарному врачу взятку на общую сумму более 525 тыс. рублей.

Обвиняемого взяли под стражу.

Ранее ведущего ветеринарного врача в Усть-Пристанском районе отдали под суд за получение взятки от торговца мясом, а также получение взятки инкриминируют главному ветеринарному врачу в Хабарском районе.