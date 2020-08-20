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Представитель Кремля прокомментировал сообщения о тяжелом состоянии Навального

В Кремле призывают не строить предположения о причинах болезни оппозиционера Алексея Навального и дождаться результатов анализов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Так на сообщения СМИ об отравлении блогера отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ отметил — если Навальному потребуется выезд из страны на лечение, соответствующие обращения рассмотрят оперативно.

«В Кремле желают скорейшего выздоровления Навальному», — сказал Песков.

Версия намеренного отравления оппозиционного политика Алексея Навального пока не рассматривается правоохранительными органами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Что произошло

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшему из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске, Навального госпитализировали. Оппозиционера ввели в искусственную кому: подключили к аппарату ИВЛ, состояние оценивают как тяжелое.

При поступлении в больницу Навальному поставили предварительный диагноз «острое отравление психодислептиками».

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