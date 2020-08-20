Представитель Кремля прокомментировал сообщения о тяжелом состоянии Навального

Так на сообщения СМИ об отравлении блогера отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ отметил — если Навальному потребуется выезд из страны на лечение, соответствующие обращения рассмотрят оперативно.
«В Кремле желают скорейшего выздоровления Навальному», — сказал Песков.
Версия намеренного отравления оппозиционного политика Алексея Навального пока не рассматривается правоохранительными органами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Что произошло
20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, летевшему из Томска в Москву. Борт совершил экстренную посадку в Омске, Навального госпитализировали. Оппозиционера ввели в искусственную кому: подключили к аппарату ИВЛ, состояние оценивают как тяжелое.
При поступлении в больницу Навальному поставили предварительный диагноз «острое отравление психодислептиками».