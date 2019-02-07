Представитель Кремля рассказал о работе спецслужб по массовым сообщениям о минированиях

Волна ложных сообщений об угрозах взрывов городах России является очевидной провокацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сообщения о минировании школ, больниц, торговых центров, администраций городов получали буквально во всех федеральных округах России.

«Я не буду говорить, откуда они могут происходить. Специальные службы в данный момент выполняют свою работу по выяснению тех, кто стоит за этими провокационными действиями. Вы знаете, что действительно имела место массовая эвакуация, каждый раз <экстренные службы> реагировали на поступающие провокационные сообщения», — рассказал о ситуации пресс-секретарь главы государства.

Автоматический голос

Журналисты bfm.ru напомнили официальному представителю Кремля аналогичную историю (2017 год) с IP-телефонией: когда некий автоматический голос говорил о наличии бомбы в том или ином объекте.

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента РФ:

Да, это, к сожалению, тот случай, когда технологические достижения, когда развитые технологии коммуникационные попадают в руки к злоумышленникам и провокаторам.

Впервые в массовая волна телефонного терроризма накрыла Россию осенью 2017 года. Тогда за месяц в 170 городах из-за анонимных звонков было эвакуировано более миллиона человек, ущерб составил 300 млн рублей. Силовики в качестве предполагаемых виновников называли украинских хакеров и исламистов.

После директор ФСБ Александр Бортников возложил вину за атаки на четырех россиян, проживающих за границей.

Эвакуация школьников в Новосибирске 31 января. vk.com/act54

Неэффективность борьбы

С телефонным терроризмом не получается бороться.

Роман Ромачев,

генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно»:

Это связано со сложной политической ситуацией между Россией и Украиной, Россией и США. Практически отсутствует обмен информацией между правоохранительными органами. Российские правоохранительные органы и спецслужбы наверняка отправляют запросы в те страны, из которых идут звонки и IP-адреса, но скорее всего, им не отвечают. Есть сложности с расследованием, к ответственности никого не привлекли. Безответственность подобного рода приводит к новым телефонным атакам… Если бы сотрудничество было бы эффективным, выявление организаторов и участников подобных преступлений занимало бы считанные часы.

Эвакуация больных в Кемерове. vk.com , Инцидент Кемерово

Получите письмо , ресурсы

Специалисты, задействованные в проверке ложных сообщений, утверждают, что если раньше террористы использовали заранее записанные голосовые сообщения, то сейчас перешли на письма, сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.

При этом ресурсы правоохранителей ограничены. В МЧС дефицит техники у спасателей оценивают в 90%. Особенно сотрудники спасательного подразделения МЧС ощущают недостаток средств защиты и инженерного вооружения, им не хватает специальных автомобилей и медтехники.

Московская сводка

5 февраля в правоохранительные органы Москвы поступило более 500 анонимных сообщений о минировании. Осведомленный источник заявил «Интерфаксу», что сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов. Ни в одном из случаев угроза не подтвердились.

Эвакуация «Ледокола». Катерина Прокудина в vk.com/incident22

Вторая волна в Сибири

31 января в школы, больницы и административные здания Новосибирска, Омска, Красноярска и Бийска вновь поступили сообщения о минировании. Людей в морозы выводили на улицу.

Утром 28 января на электронные адреса многих учебных заведений и организаций СФО пришли письма с сообщениями о минировании.

Altapress.ru писал, что эвакуацию проводили в 18 школах Барнаула: старшеклассников отпустили домой, а маленьких детей в сопровождении классных руководителей привели в теплые помещения ближайших учреждений. Вскоре школьников забрали родители.

В пяти школах образовательный процесс не прерывался из-за поступления уточняющей информации от УМВД России по Барнаулу об отсутствии угрозы. Кроме того, работу не останавливали в зданиях, в которых работают органы местного самоуправления.

По уточненным данным, всего получили 40 сообщений о минировании: 29 школ (в том числе три коррекционные школы, находящиеся в ведении краевого министерства образования и науки) и 11 административных зданий.

Силовики устанавливают источники звонков и писем о минировании зданий в Сибири.