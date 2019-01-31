Второй раз за неделю в Сибири эвакуируют школы и больницы из-за сообщений о минировании

31 января в школы, больницы и административные здания Новосибирска, Омска, Красноярска и Бийска вновь поступили сообщения о минировании. Людей выводят на улицу.

Появился комментарий аппарата антитеррористической комиссии Омской области:

«Сегодня, 31 января, вновь стали поступать на электронные почты ряда предприятий, организаций и учреждений анонимные письма о „минировании“. Сейчас правоохранительными органами совместно с органами исполнительной власти в соответствии с полномочиями ведется проверка каждого сообщения о „минировании“ зданий. О результатах проверок жители будут проинформированы. Пока признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Просим граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений».

Вторая волна «минирований» охватила и Красноярск. «В Красноярске новая волна эвакуаций. На этот раз сообщения о том, что людей выводят из здания, поступают из школ № 2, 12, 24, 63, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 153 и 155», — пишет паблик Я живу Красноярске.

Паблик «ЧП Омск» сообщает об эвакуации людей из омских школ № 55, 123, 151, детской больницы, поликлиники, службы занятости, мэрии.

В Бийске утром 31 января эвакуировали ЦУМ, школу. Людей разместили в медколледже и детском саду.

Сообщения об эвакуации школ в Новосибирске появились в соцсетях 31 января. Мероприятия идут примерно в 10 школах, пишет Тайга.инфо.

«В школе № 170 на улице Новогодняя прошла эвакуация. По словам наших подписчиков, в администрацию школы пришло письмо о том, что школа заминирована и все должны покинуть помещение во избежание жертв. Всех отпустили домой», — говорится в паблике «Инцидент.Новосибирск».

АСТ-54 пишет об эвакуации школ №№ 16, 27, 67, 86, 108, 63, 128,195, 183,109 и других.

Появилась информация о «заминировании» мэрии Новосибирска, Оби.

Утром 28 января на электронные адреса многих учебных заведений и организаций СФО пришли письма с сообщениями о минировании.

Altapress.ru писал, что эвакуацию проводили в 18 школах Барнаула: старшеклассников отпустили домой, а маленьких детей в сопровождении классных руководителей привели в теплые помещения ближайших учреждений. Вскоре школьников забрали родители.

В пяти школах образовательный процесс не прерывался из-за поступления уточняющей информации от УМВД России по Барнаулу об отсутствии угрозы. Кроме того, работу не останавливали в зданиях, в которых работают органы местного самоуправления.

По уточненным данным, всего получили 40 сообщений о минировании: 29 школ (в том числе три коррекционные школы, находящиеся в ведении краевого министерства образования и науки) и 11 административных зданий.

Силовики устанавливают источники звонков и писем о минировании зданий в Сибири.