При стрельбе в американской начальной школе погибли 20 человек

Среди убитых 18 детей и один учитель.
Также полицейскими на месте инцидента был ликвидирован стрелок. До этого сообщалось, что он задержан.
По данным губернатора штата Техас Грега Эбботта, стрелявшим оказался 18-летний местный житель, ученик средней школы, Сальвадор Ромас. Он перед этим убил свою бабушку.
Cреди пострадавших в результате атаки — двое полицейских, которые прибыли на место происшествия, пишет Газета.Ru.
Предварительно установлено, что он был вооружен пистолетом и, возможно, винтовкой, пишет bfm.ru.
Обращение
В связи с произошедшим с обращением к американцам выступил президент США Джо Байден. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы, передает ТАСС.