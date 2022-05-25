При стрельбе в американской начальной школе погибли 20 человек

Число погибших при стрельбе в начальной школе в американском городе Ювалде в Техасе выросло до 20, сообщает ABC News со ссылкой на источники в департаменте общественной безопасности штата.

Среди убитых 18 детей и один учитель.

Также полицейскими на месте инцидента был ликвидирован стрелок. До этого сообщалось, что он задержан.

По данным губернатора штата Техас Грега Эбботта, стрелявшим оказался 18-летний местный житель, ученик средней школы, Сальвадор Ромас. Он перед этим убил свою бабушку.

Cреди пострадавших в результате атаки — двое полицейских, которые прибыли на место происшествия, пишет Газета.Ru.

Предварительно установлено, что он был вооружен пистолетом и, возможно, винтовкой, пишет bfm.ru.

Обращение

В связи с произошедшим с обращением к американцам выступил президент США Джо Байден. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы, передает ТАСС.