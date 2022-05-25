25 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

При стрельбе в американской начальной школе погибли 20 человек

Число погибших при стрельбе в начальной школе в американском городе Ювалде в Техасе выросло до 20, сообщает ABC News со ссылкой на источники в департаменте общественной безопасности штата.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

Среди убитых 18 детей и один учитель.

Также полицейскими на месте инцидента был ликвидирован стрелок. До этого сообщалось, что он задержан.

По данным губернатора штата Техас Грега Эбботта, стрелявшим оказался 18-летний местный житель, ученик средней школы, Сальвадор Ромас. Он перед этим убил свою бабушку.

Cреди пострадавших в результате атаки — двое полицейских, которые прибыли на место происшествия, пишет Газета.Ru.

Предварительно установлено, что он был вооружен пистолетом и, возможно, винтовкой, пишет bfm.ru.

Обращение

В связи с произошедшим с обращением к американцам выступил президент США Джо Байден. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы, передает ТАСС.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость