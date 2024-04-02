При теракте в «Крокусе» погибла уроженка Барнаула

Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта унес жизни 144 человек, среди них и уроженка Барнаула Юлия Чечина, сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на «МВТ Онлайн».

Отмечается, что Юлия Чечина родилась в Барнауле, затем семья перебралась в Волгоград. Там она закончила архитектурно-строительный институт.

Женщина также занималась спортом, музыкой, знала несколько языков. Она была яркой личностью, за которой тянулись многие, отмечает источник.

В тот день Юлия Чечина пришла на концерт любимой группы «Пикник», их выступления она посещала уже не в первый раз. Перед выступлением она отправила фотографию подруге с подписью: «Рада без сознания! Жизнь удалась!».

Однако во время теракта женщина не смогла выбраться из объятого пламенем концертного зала.

Ранее сообщалось, что сибиряк из списка пропавших попал в список погибших в «Крокус Сити Холл».

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