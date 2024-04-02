При теракте в «Крокусе» погибла уроженка Барнаула

Отмечается, что Юлия Чечина родилась в Барнауле, затем семья перебралась в Волгоград. Там она закончила архитектурно-строительный институт.
Женщина также занималась спортом, музыкой, знала несколько языков. Она была яркой личностью, за которой тянулись многие, отмечает источник.
В тот день Юлия Чечина пришла на концерт любимой группы «Пикник», их выступления она посещала уже не в первый раз. Перед выступлением она отправила фотографию подруге с подписью: «Рада без сознания! Жизнь удалась!».
Однако во время теракта женщина не смогла выбраться из объятого пламенем концертного зала.
Ранее сообщалось, что сибиряк из списка пропавших попал в список погибших в «Крокус Сити Холл».
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