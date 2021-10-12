Придется ответить советнику красноярского губернатора, назвавшего людей «кучей дерьма»

Прокуратура постановила возбудить административное дело на советника губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, который назвал жителей «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом», сообщает Telegram «8 канала».

Решение об открытии административного дела об оскорблении (ч. 2 ст. 5.61 КоАП) вынесла прокуратура Октябрьского района. Ведомство также направило запросы для лингвистической экспертизы.

После исследования и проверки будет решено, совершил ли Агафонов правонарушение, рассказали «Проспекту Мира» в краевой прокуратуре.

Если экспертиза подтвердит, что в его записи было оскорбление, чиновника привлекут к ответственности. Согласно КоАП РФ, для граждан штраф за публичное оскорбление составляет от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

В начале августа фигурист Алексей Ягудин приехал в Красноярск на съемки и отметил, что не заметил дыма и гари, которые накрыли город из-за пожаров в соседней Якутии. Красноярцы негативно отреагировали на его высказывания, пишет polit.ru. В свою очередь Агафонов написал на своей странице в Facebook пост, в котором раскритиковал жителей и назвал их «плаксивым сбродом» и «кучей дерьма».

«Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек „в режиме черного неба“. Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — написал советник.

Сообщение вскоре исчезло, однако на «обидные слова» обратили внимание местные жители и СМИ.

В связи с этим прокуратура начала проверку.

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