Мальчика привела в центр и оставила там старшая сестра.
Во время игры с качелями вокруг шеи ребенка обвилась веревка, удушив его. Это привело к смерти, указывает Lenta.ru.
Прокуратура организовала проверку развлекательного заведения. В ходе которой оценят меры, принятые его сотрудниками и владельцами для обеспечения безопасности детей.
Ранее утонул четырехлетний мальчик в развлекательном комплексе. Это произошло на территории астраханского развлекательного комплекса «Парк Планета».
В комплексе он был вместе с родителями. Те отвлеклись на некоторое время. А мальчик съехал с горки аквапарка в бассейн.
Ребенка обнаружили под водой. Реанимационные мероприятия не помогли очнуться малышу.
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