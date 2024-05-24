Во Владивостоке в детском развлекательном центре семилетнего мальчика придушило качелями, сообщила региональная прокуратура в Telegram .

Мальчика привела в центр и оставила там старшая сестра.

Во время игры с качелями вокруг шеи ребенка обвилась веревка, удушив его. Это привело к смерти, указывает Lenta.ru.

Прокуратура организовала проверку развлекательного заведения. В ходе которой оценят меры, принятые его сотрудниками и владельцами для обеспечения безопасности детей.

Ранее утонул четырехлетний мальчик в развлекательном комплексе. Это произошло на территории астраханского развлекательного комплекса «Парк Планета».

В комплексе он был вместе с родителями. Те отвлеклись на некоторое время. А мальчик съехал с горки аквапарка в бассейн.

Ребенка обнаружили под водой. Реанимационные мероприятия не помогли очнуться малышу.

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