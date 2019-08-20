Присяжные вынесли вердикт подозреваемым в убийстве барнаульца Михаила Седова

Присяжные заседатели признали достаточными доказательства вины подозреваемых в убийстве Михаила Седова, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. В ближайшее время суд назначит наказание.

Двое подозреваемых (21-летние Михаил Поспелов и Евгений Кочергин) своей вины не признали, однако следователи собрали достаточно доказательств совершения ими убийства, в связи с чем присяжные признали их виновными и не заслуживающими снисхождения.

Им инкриминируют:

п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ ( разбой , то есть нападение в целях хищения чужого имущества , совершенное с применением насилия , опасного для жизни и здоровья , группой лиц по предварительному сговору , с применением предметов , используемых в качестве оружия , в крупном размере , с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего),

разбой то есть нападение в целях хищения чужого имущества совершенное с применением насилия опасного для жизни и здоровья группой лиц по предварительному сговору с применением предметов используемых в качестве оружия в крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ ( убийство , совершенное группой лиц по предварительному сговору , сопряженное с разбоем).

Что произошло с Михаилом Седовым

Следствие установило, что вечером 2 октября 2018 года молодые люди вступили в сговор, прибыли в гаражно-строительный кооператив, расположенный по ул. Малахова, где стали высматривать дорогой автомобиль.

Увидев возле одного из гаражных боксов подходящее авто, они нанесли несколько ударов монтажками его владельцу Михаилу Седову. После этого злоумышленники поместили потерпевшего в багажник его же автомобиля и вывезли в район озера Пионерское. Там они не менее пяти раз ударили Седова ножом. От ранений он скончался на месте. Молодые люди забрали наличные деньги и бросили тело в лесном массиве.

К поискам Михаила Седова привлекали не только сотрудников правоохранительных органов, но и граждан. Добровольцы, близкие и знакомые мужчины прочесывали Власиху, старое и новое кладбища, район ТЭЦ-3 и озера.

Тело нашли 5 октября 2018 года.

24 октября обвиняемых в убийстве Михаила Седова задержали и заключили под стражу.