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Происшествия

Пробы воды из Барнаулки взяли из-за мертвой рыбы и изменения цвета

Из реки Барнаулки взяли пробы воды. Этому предшествовали жалобы на мертвую рыбу и воду темно-желтого цвета, сообщили в Минприроды Алтайского края.

Специалисты проверят воду на предмет предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Данные о возможном загрязнении направили в Управление ветеринарии, отдел госконтроля и охраны водных биоресурсов, а также Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

В ведомствах примут меры реагирования после изучения ситуации.

Ранее река вышла из берегов на Алтае. По словам местных жителей, в Урлу-Аспаке разлилась река Майма. Поток идет по дорогам.

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