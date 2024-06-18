Пробы воды из Барнаулки взяли из-за мертвой рыбы и изменения цвета

Специалисты проверят воду на предмет предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.
Данные о возможном загрязнении направили в Управление ветеринарии, отдел госконтроля и охраны водных биоресурсов, а также Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
В ведомствах примут меры реагирования после изучения ситуации.
Ранее река вышла из берегов на Алтае. По словам местных жителей, в Урлу-Аспаке разлилась река Майма. Поток идет по дорогам.
Самое важное - в нашем Telegram-канале