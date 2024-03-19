19 марта
﻿
Жизнь

Катунь заиграла бирюзовыми красками и показала свое буйство среди льда на пороге. Фото

Весна стремительно вступает в свои права — зазвучали птичьи трели, небо днем заиграло яркими красками.

Катунь в марте.
Катунь в марте.
Александр Целовальников

Стали показывать реки свои ледяные панцири, которые вот-вот вскроются от зимнего плена.

С редакцией altapress.ru поделился замечательными снимками весенней Катуни наш читатель. Он рассказал, что в этом месте бурная река не замерзает и в лютую стужу. Только Катунь не таких ярких цветов, как осенью. Это и понятно — на весенних фото реки в воде отражается яркое небо.

Катунь в марте.
Катунь в марте.
Александр Целовальников

А на бурлящем пороге сейчас — порядка четырех километров чистейшей воды.

Катунь в марте.
Катунь в марте.
Александр Целовальников

Между тем первый «звоночек» грядущего ледохода и наступления настоящей весны раздался в Алтайском крае — Катунь в районе села Сростки освободилась ото льда 11 марта. Но в 2020 году. Произошел промыв реки, в результате чего лед попросту размыло.

Это совершенно нормальное явление, поскольку в марте солнце уже светит достаточно ярко.

А вот как выглядела Катунь с этого же места 22 марта 2023 года.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость