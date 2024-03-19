Катунь заиграла бирюзовыми красками и показала свое буйство среди льда на пороге. Фото

Стали показывать реки свои ледяные панцири, которые вот-вот вскроются от зимнего плена.
С редакцией altapress.ru поделился замечательными снимками весенней Катуни наш читатель. Он рассказал, что в этом месте бурная река не замерзает и в лютую стужу. Только Катунь не таких ярких цветов, как осенью. Это и понятно — на весенних фото реки в воде отражается яркое небо.
А на бурлящем пороге сейчас — порядка четырех километров чистейшей воды.
Между тем первый «звоночек» грядущего ледохода и наступления настоящей весны раздался в Алтайском крае — Катунь в районе села Сростки освободилась ото льда 11 марта. Но в 2020 году. Произошел промыв реки, в результате чего лед попросту размыло.
Это совершенно нормальное явление, поскольку в марте солнце уже светит достаточно ярко.
А вот как выглядела Катунь с этого же места 22 марта 2023 года.
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