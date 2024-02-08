Продовольственная диверсия: найденные яйца на свалке — из импортных поставок

В Госдуме предположили — найденные яйца на свалке Омска могли быть импортными, пишут «Известия» .

Те, которые не попали в розницу. Эту версию подтверждает отсутствие маркировки, в отличие от отечественных птицефабрик.

Из Госдумы в Генпрокуратуру направлено соответствующее обращение — провести проверку по факту выброшенного товара и обнаружения нелегальной свалки, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что в Омской области обнаружили сотни паллетов куриных яиц на пустыре.

Свалку записал на видео местный житель и распространил это в соцсетях. Автор возмутился, что яйца, продававшиеся по 200 рублей, просто выкинули.

На пустыре лежали сотни паллетов почерневших куриных яиц. На них также были этикетки.

Посты заинтересовали администрацию Омска. Управление Россельхознадзора выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Эксперты пищевого сегмента рассказали, что зарубежные яйца куриц направили в переработку. Для кондитерской промышленности.

Дело в том, что торговым сетям убыточно подписывать долгосрочные контракты с поставщиками из-за рубежа.

Ранее стали известны особенности "гигантских" турецких яиц.

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