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Происшествия

Произошла глобальная утечка данных российских пациентов с COVID-19

В России произошли более трети всех случаев утечек персональных данных, связанных с коронавирусом, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование InfoWatch.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

Кража данных коснулась 35,5 тыс. россиян из 3,43 млн человек по всему миру.

Все утечки в России произошли по вине тех, кто имел доступ к соответствующей информации.

При этом во всех остальных странах около четверти таких случаев произошли из-за хакерских атак, пишет Lenta.ru. Одни из самых крупных утечек были в США и Катаре.

Ищет полиция

Ранее в социальных сетях появились списки адресов жителей Барнаула, у которых выявили коронавирус.

Списки содержат только названия улиц и номера домов, где живут те, у кого выявили коронавирус. Никаких персональных данных, в отличие от случая с первой заболевшей, не указано.

Однако, по словам замначальника регионального управления Роспотребнадзора Ульяны Калининой, полиция зарегистрировала материал и выясняет, как эти данные оказались в публичном пространстве.

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