Произошла глобальная утечка данных российских пациентов с COVID-19

Кража данных коснулась 35,5 тыс. россиян из 3,43 млн человек по всему миру.
Все утечки в России произошли по вине тех, кто имел доступ к соответствующей информации.
При этом во всех остальных странах около четверти таких случаев произошли из-за хакерских атак, пишет Lenta.ru. Одни из самых крупных утечек были в США и Катаре.
Ищет полиция
Ранее в социальных сетях появились списки адресов жителей Барнаула, у которых выявили коронавирус.
Списки содержат только названия улиц и номера домов, где живут те, у кого выявили коронавирус. Никаких персональных данных, в отличие от случая с первой заболевшей, не указано.
Однако, по словам замначальника регионального управления Роспотребнадзора Ульяны Калининой, полиция зарегистрировала материал и выясняет, как эти данные оказались в публичном пространстве.