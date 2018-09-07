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Прокуратура заинтересовалась охотой губернатора Иркутской области на спящего медведя

Прокуратура Иркутской области направила в Следственный комитет материалы по факту охоты на медведя группы лиц, среди которых губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Медведь.
Медведь.
СС0

Ведомство заинтересовалось размещенным в сети видео, где на медведя охотятся с огнестрельным оружием. Охота проходила в разрешенный период в ноябре 2016 года, лицензия на отстрел медведя имелась, сообщает «Интерфакс».

«Это был медведь-шатун», — уточнили в пресс-службе областного правительства.

Там связали появление провокационного видео с выборами в Законодательное собрание Иркутской области, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября.

Коммунист Левченко был избран губернатором Иркутской области осенью 2015 года, когда, баллотируясь от КПРФ, выиграл выборы у действующего тогда главы региона Сергея Ерощенко, которого поддерживала «Единая Россия», пишет bfm.ru.

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