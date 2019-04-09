Прокуроры выявили нарушения в президентском авиаотряде «Россия»

Выявлены нарушения по срокам службы самолетов, сроков летной годности, использование ненадлежащих тренажеров, говорится в поступившем в Совфед докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году, сообщает РИА Новости.

«По поручению президента Российской Федерации осуществлены мероприятия по надзору за соблюдением законодательства о безопасности полетов в ФГБУ «СЛО «Россия». Вскрыты факты подготовки пилотов на не допущенных уполномоченным органом тренажерах, выполнения полетов при отсутствии необходимого оборудования и без проведения требуемых работ на воздушных судах, нарушения при подтверждении летной годности и продлении срока службы самолетов», — говорится в докладе.