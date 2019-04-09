Прокуроры выявили нарушения в президентском авиаотряде «Россия»

Выявлены нарушения по срокам службы самолетов, сроков летной годности, использование ненадлежащих тренажеров, говорится в поступившем в Совфед докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году, сообщает РИА Новости.
«По поручению президента Российской Федерации осуществлены мероприятия по надзору за соблюдением законодательства о безопасности полетов в ФГБУ «СЛО «Россия». Вскрыты факты подготовки пилотов на не допущенных уполномоченным органом тренажерах, выполнения полетов при отсутствии необходимого оборудования и без проведения требуемых работ на воздушных судах, нарушения при подтверждении летной годности и продлении срока службы самолетов», — говорится в докладе.
По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования для подготовки 19 членов экипажей СЛО «Россия» на летных тренажерах получено необходимое согласование Росавиации, организована работа по модернизации навигационного оборудования парка воздушных судов.
Об авиаотряде
Специальный летный отряд «Россия» — авиапредприятие в составе управления делами президента, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц государства.
Согласно действующим нормам, авиаотряд перевозит президента РФ и премьера страны, спикеров парламента, председателя Конституционного суда, генпрокурора, главу следственного комитета, министра иностранных дел, главу администрации президента.
Кроме того, к нему приписан Объединенный авиационный отряд специального назначения ФСБ, перевозящий руководство службы.