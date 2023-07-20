20 июля
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Происшествия

Пропавшего 13-летнего подростка ищут с помощью беспилотников

О том, что подростка ищут с помощью беспилотников сообщают в пресс-службе ведомства.

Ориентировка.
Ориентировка.
"ЛизаАлерт"

Еще 15 июля Плесовских Александр покинул дом и отправился в неизвестном направлении.

Подростка ищут уже шестой день.

Пропал 13-летний подросток
Пропал 13-летний подросток
Поисковый отряд "Лиза Алерт"

Развернута масштабная поисковая операция.

Мальчика ищут 10 сотрудников пожарно-спасательного отряда №2, специалисты Государственной инспекции по маломерным судам, волонтеры.

Поиски проходят как в воздухе, с помощью беспилотников, так и в воде.

Приметы: на вид 13 лет, рост 160 см, худой, волосы русые, глаза зеленые.

Одежда: темно-синяя футболка, темно-синие джинсовые шорты, черные сланцы.

Ранее в Барнауле почти месяц ищут пропавшую женщину. Следователи предполагают убийство.

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