Пропавшего 13-летнего подростка ищут с помощью беспилотников

Еще 15 июля Плесовских Александр покинул дом и отправился в неизвестном направлении.
Подростка ищут уже шестой день.
Пропал 13-летний подросток
Поисковый отряд "Лиза Алерт"
Развернута масштабная поисковая операция.
Мальчика ищут 10 сотрудников пожарно-спасательного отряда №2, специалисты Государственной инспекции по маломерным судам, волонтеры.
Поиски проходят как в воздухе, с помощью беспилотников, так и в воде.
Приметы: на вид 13 лет, рост 160 см, худой, волосы русые, глаза зеленые.
Одежда: темно-синяя футболка, темно-синие джинсовые шорты, черные сланцы.
Ранее в Барнауле почти месяц ищут пропавшую женщину. Следователи предполагают убийство.