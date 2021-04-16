Пропажу ребенка при разливе реки проверяют СК и прокуратура. Нашли только велосипед

В Новосибирской области несколько ведомств организовали проверки после пропажи шестилетнего мальчика в реке Власиха.

Напомним, вечером 15 апреля в городе Оби пропал мальчик, которого могло засосать в коллектор в районе «дамбы». В региональном МЧС сообщили, что поиски ребенка ведутся.

Местная жительница рассказала, что «там очень сильное течение, четыре или пять коллекторов, огражденных деревянной решеткой».

«Я говорила с родителями. Они сказали, что ребенок домашний, со двора не уходил один. Но его позвали другие дети на разлив реки посмотреть», — отметила женщина.

Кстати, в городе с 25 марта действует режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления. В паблике «Город Обь Онлайн» написали, что место, где пропал ребенок, проблемное, и власти об этом знали, но ничего не решали.

В новосибирском СК сообщили, что мальчик гулял со сверстниками — около 18 часов дети стали расходится, а ребенок с велосипедом пошел за мячом возле реки.

«В ходе поисковых мероприятий обнаружен велосипед. На место прибыли следователи и криминалисты, полиция, представители надзорных органов и спасатели. В настоящее время исследован берег реки и ее русло в районе исчезновения ребенка, произведен осмотр места происшествия», — рассказали в ведомстве.

В региональной прокуратуре отметили, что дети играли около так называемой «дамбы» — части дороги, под которой проходят трубы для стока воды.

«На место происшествия незамедлительно выехали зампрокурора Новосибирской области Микаил Аскеров и прокурор города Оби Игорь Власов для координации действий», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите и охране прав ребенка, соблюдение мер безопасности при эксплуатации сооружения, а также оценит работу местных чиновников.

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