Противотуберкулезный шашлык. Алтайская потрошительница рассказала, зачем убивает и ест собак

Жительница рубцовского села Зеленая Дубрава, бывшая санитарка, которая разделывает на обед еще живых собак , заявила, что таким образом защищается от туберкулеза.

Женщина варит, жарит и даже делает «очень вкусный» шашлык из собак, угощая родственников, маленьких внуков и друзей. Об этом она рассказала журналистам «Толка» и «Пятого канала».

«Я чужих никогда не беру. Если мне кто-то дает собак, то дает. А так, чтобы я ловила, они мне не нужны. Я чужую собаку есть не буду. Я не знаю, чем они больны. Только домашние», — заявила пенсионерка.

В доме живодерки царит матриархат. Ее сожитель подтвердил, что за непомытые руки она воткнула ему в щеку вилку.

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела потому, что жестокие убийства домашних собак молотком и их поедание — это способ пропитания из-за нищеты. Также местные жители говорят, что участковый — родственник женщины.

«Сама женщина подтверждает, что сотрудники полиции ей говорили, когда приедет телевидение, то есть они заранее ее готовили, говорить о том, что якобы она убивала животных ради пропитания», — отметила зоозащитница Олеся Батухтина.

Журналисты убедились, что холодильник у женщины не пустует — там есть обычное мясо и курица.

«Состава преступления не видно здесь. Никто не запрещал собаку есть в пищу» , — говорит глава сельсовета Александр Воронин.

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«У меня есть очень серьезные вопросы к местным властям — они, вообще, чем там занимаются? Та женщина не сама же по себе. Если она пенсионер, то должны быть положены соцвыплаты, если безработная — то же самое. Почему ей никто не занимается и человек находится в таком материальном положение?» — недоумевает Бурматов.