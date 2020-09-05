Депутат пообещал «разворошить» Алтай, услышав жуткую историю про поедающую убитых собак женщину

Депутат Госдумы Владимир Бурматов в интервью радиостанции « Говорит Москва » заявил, что бедственное положение жительницы Алтайского края не дает ей право убивать собак, а также пообещал расшевелить местные власти.

Напомним, полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении жительницы села Зеленая Дубрава — правоохранители не нашли для этого оснований, поскольку для женщины это единственный источник пропитания.

Бурматов подчеркнул, что тяжелое финансовое положение не оправдывает преступление и готов взять инцидент на контроль.

При этом, подчеркнул председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, история имеет две стороны — бездействие власти и бездействие полиции.

«У меня есть очень серьезные вопросы к местным властям — они, вообще, чем там занимаются? Та женщина не сама же по себе. Если она пенсионер, то должны быть положены соцвыплаты, если безработная — то же самое. Почему ей никто не занимается и человек находится в таком материальном положение?» — недоумевает Бурматов.

А другая сторона истории, добавил депутат, связана с тем, что убийство животного — это серьезное уголовное преступление.

«И второй вопрос у меня здесь к полиции и прокуратуре: почему они не выполняют своих обязанностей. Вы представьте, а если появится человек, который скажет „я убиваю и ем людей, потому что мне нечего есть“. Это что, освобождает от ответственности? Так можно дойти до вещей совсем уже маразматических», — пояснил Бурматов свою точку зрения.

По его словам, в Алтайском крае происходит паралич местной власти и люди «забыли, как выполнять свои прямые должностные обязанности».

«Это будет продолжаться, пока не дойдет до федерального скандала? Я уверен, что в ближайшее время мы получим оттуда ворох обращений, потому что люди очень остро сейчас реагируют на такие ситуации, потому что убийство животных всегда заканчивается убийством человека», — отметил Бурматов.

В своем Instagram Бурматов опубликовал видео и рассказал, что женщина, которую обвиняют в издевательствах над животными, трудоспособного возраста и проживает с гражданским мужем, который работает по найму у местного фермера.

Кроме того, у женщины есть дополнительные заработки: на учете в органах соцзащиты семья как малоимущая не состоит.

Депутат пообещал, что его комитет и вплотную займется этой вопиющей ситуацией и направит необходимые обращения.

«На мой взгляд, там нужно прокуратуре задать вопросы местным чиновникам, почему там люди находятся в положении таком тяжелом, и задать вопросы органам внутренних дел, почему они не занимаются своими обязанностями», — подчеркнул Бурматов.

Стоит отметить, что, по словам депутата, как только скандал вышел на федеральный уровень, сразу пошла реакция на местном уровне: и со стороны администрации поселка, и от полиции, и у прокурорских загорелись глаза.

Ранее омская полиция не увидела преступления в убийстве щенка, которого сварили на холодец.