23 февраля
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Происшествия

Прямо на глазах у гаишников испугавшийся водитель решил поменяться местами с пассажиром

В Абакане пьяный водитель пытался поменяться местами с пассажиром на глазах у сотрудников ГИБДД.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

Ночью экипаж ДПС обратил внимание легковушку, водитель которой при виде инспекторов резко свернул к гаражам.

Когда экипаж ДПС поравнялся с ВАЗом, полицейские увидели, как пассажир меняется местами с водителем, не выходя из салона автомобиля, указывает Газета.Ru.

Водитель признался, что испугался гаишников.

Алкометр показал, что он не употреблял спиртное. Однако в ходе медосвидетельствования у мужчины выявили наркотическое опьянение.

Водителя и пассажира, приехавших в Абакан из Красноярского края, доставили в отдел полиции. Машина — на спецстоянке.

Ранее водитель устроил массовое ДТП, подрался с гаишниками и спасателями.

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