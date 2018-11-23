Прямо на космодроме Байконур сотрудники устроили поножовщину

По данным ведомства, 21 ноября утром в одном из служебных помещений космодрома «Байконур» между двумя работниками ФГУП «ЦЭНКИ» — КЦ «Южный» (организационные структуры космодрома) произошел конфликт.
Один из участников ссоры схватил кухонный нож и нанес оппоненту удар в область грудной клетки, повредив легкое.
На космодроме хотели скрыть криминальный характер инцидента, сообщив в правоохранительные органы о несчастном случае. Поэтому, кроме прочего, прокуратура даст оценку действиям руководству участников поножовщины на предмет умышленного сокрытия тяжкого преступления под видом несчастного случая, пишет «Росбалт».