Пулеметчик открыл огонь по силовикам, когда те искали в лесу пропавшую женщину

Появились подробности ЧП под Новошахтинском (Ростовская область), когда неизвестный в камуфляже из пулемета открыл огонь по полицейским.

Мужчина напал на правоохранителей возле Старой Соколовки, когда те искали в лесу пропавшую женщину.

Один из полицейских ранен, его доставили в городскую больницу в состоянии средней тяжести, пишет Lenta.ru.

В Новошахтинске перекрыли дороги, а также закрыли детские сады и школы. Родителей попросили не выпускать из дома детей, сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.

Объявлен план «Сирена».

В администрации призвали не пытаться самостоятельно участвовать в задержании злоумышленника.

Ранее мужчина начал стрелять по полицейской машине и ранил сотрудника. Другому полицейскому пришлось применить табельное оружие.