Пулеметчик открыл огонь по силовикам, когда те искали в лесу пропавшую женщину

Мужчина напал на правоохранителей возле Старой Соколовки, когда те искали в лесу пропавшую женщину.
Один из полицейских ранен, его доставили в городскую больницу в состоянии средней тяжести, пишет Lenta.ru.
В Новошахтинске перекрыли дороги, а также закрыли детские сады и школы. Родителей попросили не выпускать из дома детей, сотрудникам МВД приказали надеть бронежилеты и вооружиться автоматами.
Объявлен план «Сирена».
В администрации призвали не пытаться самостоятельно участвовать в задержании злоумышленника.
Ранее мужчина начал стрелять по полицейской машине и ранил сотрудника. Другому полицейскому пришлось применить табельное оружие.
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