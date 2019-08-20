Путин рассказал об угрозе повышения радиационного фона после взрыва под Северодвинском

Президент РФ Владимир Путин заверил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на полигоне под Северодвинском (Архангельская область) нет, ситуация контролируется, приняты превентивные меры, сообщает « Интерфакс ».

«Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует. Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады наших экспертов, и военных экспертов, и гражданских — мы серьезных изменений там не видим», — заявил глава государства.

В то же время Путин отметил, что принимаются превентивные меры, «чтобы не было никаких неожиданностей».

Все погибшие и пострадавшие в результате аварии на полигоне под Северодвинском будут представлены к госнаградам.

«Люди, которые, к сожалению, пострадали или погибли, безусловно выполняли важнейшую государственную функцию, все они будут представлены к государственным наградам Российской Федерации», — сказал Путин.

Что произошло

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. Позднее в госкорпорации «Росатом» заявили, что взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания, пишет bfm.ru.

В результате трагедии погибли семь человек — пять сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны РФ.

Погибшие атомщики. Администрация Сарова.

Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов «Росатома».

Фон и дефицит йода

Власти Северодвинска и Росгидромет 8 августа сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.

Между тем две российские станции мониторинга радиации перестали передавать данные после того, как произошел взрыв под Северодвинском, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо.

Данные перестали поступать от станций в Дубне и Кирове через два дня после ЧП. Россия объяснила все «проблемами с сетью и связью».

Ранее сообщалось, что в Северодвинске и Архангельске из аптек раскупили весь йод после инцидента на военном объекте.