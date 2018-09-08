Пьяный алтайский житель без прав врезался в автобус

На трассе «Бийск-Турочак-Артыбаш» в Республике Алтай произошло «пьяное» ДТП с участие автобуса из Алтайского края, сообщает сообщество « Инцидент Барнаул ».

7 сентября в Турочакском районе республики, в селе Кебезень, 58-летний местный пьяный житель, лишенный водительских прав, сел за руль УАЗа. Выезжая с обочины, он не уступил дорогу автобусу и врезался в него. За рулем автобуса был 29-летний житель Алтайского края, совершенно трезвый.

ДТП. Автобус «Инцидент Барнаул» в vk.com

В результате ДТП виновник аварии с травмами попал в районную больницу. Кроме него, в медучреждение доставили и 43-летнего пассажира УАЗа. Но госпитализация ему не потребовалась.

Возбуждено административное расследование.