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Пьяный алтайский житель без прав врезался в автобус

На трассе «Бийск-Турочак-Артыбаш» в Республике Алтай произошло «пьяное» ДТП с участие автобуса из Алтайского края, сообщает сообщество «Инцидент Барнаул».

ДТП. Автобус
ДТП. Автобус
"Инцидент Барнаул" в vk.com

7 сентября в Турочакском районе республики, в селе Кебезень, 58-летний местный пьяный житель, лишенный водительских прав, сел за руль УАЗа. Выезжая с обочины, он не уступил дорогу автобусу и врезался в него. За рулем автобуса был 29-летний житель Алтайского края, совершенно трезвый.

ДТП. Автобус
ДТП. Автобус
«Инцидент Барнаул» в vk.com

В результате ДТП виновник аварии с травмами попал в районную больницу. Кроме него, в медучреждение доставили и 43-летнего пассажира УАЗа. Но госпитализация ему не потребовалась.

Возбуждено административное расследование.

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