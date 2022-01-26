Пьяный водитель автомобиля полиции спровоцировал смертельное ДТП

Сотрудница полиции погибла в автоаварии на федеральной трассе Чита — Хабаровск в Амурской области.

ДТП спровоцировал нетрезвый водитель служебного автомобиля, сообщает «Интерфакс».

«Водитель автомобиля УАЗ, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, являясь сотрудником полиции, допустил наезд на припаркованное на обочине в связи с поломкой грузовое транспортное средство. В результате ДТП женщина-эксперт погибла, остальные пассажиры доставлены в больницу», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело.

В ДТП попал служебный автомобиль ОМВД России по Магдагачинскому району. Уточняется, что погибла начальник экспертной группы ОМВД России по Магдагачинскому району. Водитель-полицейский, оперуполномоченный Отдела уголовного розыска и сын погибшей сотрудницы полиции получили травмы.

Ранее на Алтае пьяный полицейский устроил ДТП и попал в больницу с рваными ранами.