Таксистка погибла в жестком ДТП с грузовиком на встречке возле Бийска

На выезде из Бийска в сторону Барнаула, недалеко от поселка Заря, произошло ДТП с участием такси и грузовика, сообщает « Бийский рабочий ».

За рулем такси находилась 49-летняя жительница Алтая.

«Женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo и двигаясь со стороны Барнаула в сторону Бийска, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовым автомобилем Mazda Titan под управлением 60-летнего водителя», — уточняет «Инцидент Барнаул».

Водительница такси скончалась на месте происшествия. Водителю грузовика оказали медпомощь, не госпитализировали.

Жители Бийска отмечают, что из-за оттепели на дорогах стало опасно — очень скользко.

Возможно, ДТП произошло в результате превышения скоростного режима. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.



Ранее алтайских водителей предупредили о надвигающейся непогоде. С 1 января 2022 года в регионе произошло уже 52 ДТП, в которых 7 человек погибли и 76 получили травмы, в том числе 15 детей.