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Происшествия

Пьяный водитель на Алтае ударил полицейского и протащил его на своей машине

Житель Заринского района Алтайского края окажется на скамье подсудимых по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника ГИБДД.

ДПС.
ДПС.
Михаил Хаустов

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, преступление было совершено в августе этого года в одном из сел Заринского района, когда сотрудник ДПС остановил транспортное средство под управлением 28-летнего мужчины, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

«При попытке инспектора через окно машины вынуть ключ из замка зажигания, обвиняемый несколько раз ударил его по руке, после чего, продолжая движение, протянув сотрудника полиции за автомобилем около 50−100 метров», — уточняют в Следкоме.

Свою вину мужчина признал. Уголовное дело направлено в суд.

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