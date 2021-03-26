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Происшествия

Пьяный водитель вез на школьном автобусе 19 детей на учебу

В Тюменской области сотрудники ДПС выявили пьяного водителя, который управлял школьным автобусом с детьми.

Школьные автобусы.
Школьные автобусы.
barnaul.org

«Инспекторы ДПС отстранили от управления школьным автобусом водителя в состоянии опьянения. 63-летний мужчина вез 19 детей из села Большие Арияры в Червишевскую школу», — сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Автобус остановили для проверки. Оказалось, что не все дети пристегнуты ремнями. Во время оформления этого нарушения полицейские почувствовали от водителя запах спиртного, пишет ura.ru.

Освидетельствование показало наличие 0,30 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. При этом мужчина рано утром прошел медицинский контроль в сельской больнице и утверждал, что не употреблял алкоголь ни вечером, ни утром — пил только ягодный морс.

Мужчина не согласился с данными алкотестера.

После случившегося дополнительные проверки теперь ждут все школьные автобусы региона.

Накануне МВД объяснило, как именно хочет ужесточить наказание за пьяную езду. Ужесточить наказание планируют для водителей, которых «постоянно» ловят в пьяном состоянии.

Ранее пьяных водителей за поездки с детьми предложили лишать прав на пять лет.

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