Пьяный житель Алтайского края крушил чужие автомобили

В Бийске задержали сельчанина, которого подозревают в порче чужого имущества, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В течение суток неизвестный повредил на 5 автомобилях зеркала заднего вида. Кроме того, были испорчены входные двери одного из магазинов и аптеки, расположенных в соседних домах.

Все происшествия случились в микрорайоне Зелёный клин с небольшим интервалом по времени. Полицейские предположили, что все сделал один человек.

Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель села Марушка Целинного района. Пока мужчину привлекли к административной ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Кроме того, есть информация о причастности сельчанина к порче чужого имущества.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.