Пьяного пассажира со скандалом вытолкали из барнаульского автобуса

Конфликт кондуктора и пьяного пассажира в автобусе.

По словам очевидца, пьяный мужчина начал буянить. На видео он попросил указать ему, куда ехать.

Кондуктор в ответ потребовала покинуть салон на ближайшей остановке.

Мужчина же выходить из автобуса не планировал. Угрозы полицией на нем не сработали.

Кондуктор перешла к решительным действиям и на остановке сама вынесла рюкзак скандального пассажира на улицу. Следом она попыталась проделать то же самое с мужчиной.

Дебошир начал сопротивляться и пинать женщину. На подмогу пришел еще один пассажир и вытолкал пьяного мужчину за пределы транспорта.

Ранее автомобиль влетел в пассажирский автобус в Барнауле.