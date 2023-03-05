Пьяного пассажира со скандалом вытолкали из барнаульского автобуса

По словам очевидца, пьяный мужчина начал буянить. На видео он попросил указать ему, куда ехать.
Кондуктор в ответ потребовала покинуть салон на ближайшей остановке.
Мужчина же выходить из автобуса не планировал. Угрозы полицией на нем не сработали.
Кондуктор перешла к решительным действиям и на остановке сама вынесла рюкзак скандального пассажира на улицу. Следом она попыталась проделать то же самое с мужчиной.
Дебошир начал сопротивляться и пинать женщину. На подмогу пришел еще один пассажир и вытолкал пьяного мужчину за пределы транспорта.
Ранее автомобиль влетел в пассажирский автобус в Барнауле.