5 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пьяного пассажира со скандалом вытолкали из барнаульского автобуса

Инцидент произошел в городском автобусе № 57 4 марта, сообщает подписчик Telegram-канала «Инцидент Барнаул».

Конфликт кондуктора и пьяного пассажира в автобусе.
Конфликт кондуктора и пьяного пассажира в автобусе.
t.me/incident22

По словам очевидца, пьяный мужчина начал буянить. На видео он попросил указать ему, куда ехать.

Кондуктор в ответ потребовала покинуть салон на ближайшей остановке.

Мужчина же выходить из автобуса не планировал. Угрозы полицией на нем не сработали.

Кондуктор перешла к решительным действиям и на остановке сама вынесла рюкзак скандального пассажира на улицу. Следом она попыталась проделать то же самое с мужчиной.

Дебошир начал сопротивляться и пинать женщину. На подмогу пришел еще один пассажир и вытолкал пьяного мужчину за пределы транспорта.

Ранее автомобиль влетел в пассажирский автобус в Барнауле.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость