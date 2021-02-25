Пьяную водительницу из Новоалтайска приговорили к четырем годам поселения за смерть ребенка

Новоалтайский городской суд вынес приговор 24 февраля. Женщину признали виновной по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД в пьяном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Источники сообщили, что виновную осудили на 4 года колонии-поселения. Изначально ей грозило до 12 лет заключения.
Ранее altapress.ru писал, что виновница попросила прощения у родных погибшего. В ответ они ходатайствовали об условном наказании и просили суд понизить категорию преступления до средней тяжести.
Напомним, пьяная водительница за рулем Nissan Sunny не справилась с управлением и сбила ребенка. Мальчик шел по правой обочине. От удара он скончался на месте.
Со слов свидетелей, машина въехала в столб и придавила ребенка.