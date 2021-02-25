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Происшествия

Пьяную водительницу из Новоалтайска приговорили к четырем годам поселения за смерть ребенка

Жительница Новоалтайска, которая в пьяном виде 26 июля 2020 года на своей иномарке сбила насмерть шестилетнего мальчика, будет отбывать срок в колонии-поселении, сообщает «Банкфакс».

Мальчик погиб в Новоалтайске в результате ДТП.
Мальчик погиб в Новоалтайске в результате ДТП.
vk.com/incident22.

Новоалтайский городской суд вынес приговор 24 февраля. Женщину признали виновной по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД в пьяном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Источники сообщили, что виновную осудили на 4 года колонии-поселения. Изначально ей грозило до 12 лет заключения.

Ранее altapress.ru писал, что виновница попросила прощения у родных погибшего. В ответ они ходатайствовали об условном наказании и просили суд понизить категорию преступления до средней тяжести.

Напомним, пьяная водительница за рулем Nissan Sunny не справилась с управлением и сбила ребенка. Мальчик шел по правой обочине. От удара он скончался на месте.

Со слов свидетелей, машина въехала в столб и придавила ребенка.

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