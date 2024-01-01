Пять человек пострадали в ДТП на барнаульской трассе

ДТП произошло в районе поселка Черницк. Судя по опубликованным кадрам, столкновение было сильным. У одного автомобиля полностью разворочен перед. Второй автомобиль улетел с трассы.
В результате аварии пострадало пять человек, двоих из них госпитализировали в лечебные учреждения.
"Сотрудниками была проведена деблокировка пострадавших из поврежденных автомобилей, стабилизация транспортного средства и смыв легковоспламеняющихся жидкостей с проезжей части2, - сообщают в ГУ МЧС.
Ранее 31 декабря произошло смертельное ДТП на трассе Барнаул — Заринск.
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