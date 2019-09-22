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Происшествия

Рабочий сломал позвоночник на «проклятой» сибирской стройке

На объекте СГК в Новосибирске на ул. Ударной, 1/1а рабочего задавило металлической трубой, пишет РБК. Там же в конце августа при проведении ремотных работ погибли трое рабочих.

Старые трубы.
Старые трубы.
СС0

В полиции сообщили, что мужчину госпитализировали с травмой, он находится в больнице. Проводится проверка.

По данным «АСТ-54», рабочего подрядной организации госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника.

В пресс-службе СГК добавили, что врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое без угрозы для жизни.

В соцсетях уже предположили, что место будто проклято.

28 августа в Новосибирске на ул. Ударной 1/1а во время работ по реконструкции здания одна из стен начала рушиться и завалила обломками рабочих. Они проводили плановый ремонт находящейся рядом теплотрассы. Погибли три человека.

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