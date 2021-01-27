Работник медцентра специально вытащил из холодильника 500 доз вакцины от ковида и испортил их

Позже испорченную вакцину получили 57 пациентов клиники.
Испортивший вакцины от коронавируса работник признал вину, сообщается на сайте министерства юстиции США. Он признал, что скептически относится к вакцинам в целом и к препарату Moderna в частности.
Мужчина является «сторонником теорий заговора», согласно которой вакцина не безопасна для людей и может навредить человеческой ДНК, пишет Lenta.ru.
Сначала фармацевт утверждал, что оставил вакцину вне холодильной камеры случайно. Позже заявил, что испортил препарат намеренно и делал это неоднократно.
Теперь мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения.
Логистика в России
Ранее Алтайский минздрав рассказал, как транспортируют «Спутник V» по краю. К февралю в Алтайском крае все площадки для вакцинации от коронавируса обеспечат оборудованием для приема и хранения вакцины с соблюдением «холодовой цепи».
В медицинских учреждениях организовали для вакцинации 84 стационарных и 26 мобильных площадки. Специальное оборудования для хранения вакцины должно быть подготовлено там до 1 февраля.
«Спутник V» по краю перевозят в термоконтейнерах с использованием сухого льда.
Компания «Мария-Ра» передает в пользование Краевой клинической больнице рефрижератор, который позволит перемещать вакцину по территории края по выстроенному логистическому маршруту.