Работник медцентра специально вытащил из холодильника 500 доз вакцины от ковида и испортил их

Сотрудник медицинского учреждения сети Aurora Health Care специально извлек из холодильника примерно 500 доз вакцины производства Moderna и оставил их на ночь вне камеры хранения.

Позже испорченную вакцину получили 57 пациентов клиники.

Испортивший вакцины от коронавируса работник признал вину, сообщается на сайте министерства юстиции США. Он признал, что скептически относится к вакцинам в целом и к препарату Moderna в частности.

Мужчина является «сторонником теорий заговора», согласно которой вакцина не безопасна для людей и может навредить человеческой ДНК, пишет Lenta.ru.

Сначала фармацевт утверждал, что оставил вакцину вне холодильной камеры случайно. Позже заявил, что испортил препарат намеренно и делал это неоднократно.

Теперь мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Логистика в России

Ранее Алтайский минздрав рассказал, как транспортируют «Спутник V» по краю. К февралю в Алтайском крае все площадки для вакцинации от коронавируса обеспечат оборудованием для приема и хранения вакцины с соблюдением «холодовой цепи».

В медицинских учреждениях организовали для вакцинации 84 стационарных и 26 мобильных площадки. Специальное оборудования для хранения вакцины должно быть подготовлено там до 1 февраля.

«Спутник V» по краю перевозят в термоконтейнерах с использованием сухого льда.

Компания «Мария-Ра» передает в пользование Краевой клинической больнице рефрижератор, который позволит перемещать вакцину по территории края по выстроенному логистическому маршруту.