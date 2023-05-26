Ракета атаковала военный аэродром в России

Ракету, которая атаковала военный аэродром в Ростовской области, сбили силы ПВО России 26 мая.

Она летела со скоростью 5000 километров в час на высоте 17 км, сообщает Baza. Ее сбили в пяти километрах от стратегического объекта.

Цель ракеты - военный аэродром в Морозовске. В данный момент сотрудники спецслуб ведут поиски обломков боеголовки.

Предварительно, никто не пострадал. Ранее сообщалось, что система ПВО в Ростовской области уничтожила беспилотник. Официальных комментариев тоже пока нет.

Этой же ночью в центре Краснодара раздался взрыв - ПВО уничтожили беспилотник. Повреждено здание, вышка сотовой связи. С места ЧП опубликованы фото обломков беспилотника.

Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль.

И, как выяснилось, БПЛА запустили с расстояния 10-15 километров.