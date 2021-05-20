Расследованием чудовищной аварии с участием скорой помощи на Алтае займется Следком

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю инициируют перед прокурором передачу уголовного дела по факту смертельного ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Трагедия случилась утром 20 мая.

Как отмечают в ведомстве, авария произошла на участке трассы Р-256 «Чуйский тракт» недалеко от села Зудилово в Первомайском районе.

«Водитель внедорожника допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем скорой медицинской помощи. В результате опрокидывания машины, женщина-фельдшер скончалась на месте происшествия, водитель и второй медицинский сотрудник госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести», — уточняют в СКР.

В данный момент Следком рассчитывает на передачу уголовного дела по факту смертельного ДТП из органов внутренних дел в органы Следственного комитета.