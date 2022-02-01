Разъяренный слон затоптал туриста, который решил справить нужду

Турист из Саудовской Аравии в национальном парке Мерчисон-Фолс в Уганде вышел из машины, чтобы справить нужду.

Мужчина попал в поле зрения разъяренного слона, пишет Insider.

Турист отошел от группы во время остановки для отдыха. Агрессивный слон заметил мужчину, погнался за ним и растоптал.

Он не смог убежать в безопасное место, когда слон атаковал его, пишет The Times. Предположительно, слон был самцом, у которого начался период спаривания.

Полиция расследует инцидент совместно со службами по охране дикой природы, сообщает Газета.Ru.

Ранее сбежавшие из заповедника слоны разрушили все на своем пути и съели на полях кукурузу.