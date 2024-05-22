Вышедший из леса медведь бродил возле частных домов, и тут появилась местная жительница.

Пожилая женщина схватила палку и отогнала хищника, вставшего перед ней на задние лапы.

Зверь ретировался и скрылся в лесу, а россиянка продолжила путь, указывает Газета.Ru.

Началась ли у косолапого медвежья болезнь — не сообщается.

Ранее цепные псы защитили пастуха от разъяренного медведя.

Пастух рассказал, что медведь повалил пастуха на землю. Но мужчина стал пинаться. Также на зверя бросились сторожевые собаки, и в итоге он убежал.

Между тем названы территории на Алтае, где можно охотиться на бурого медведя.

Имея разрешение на добычу медведя, можно будет охотиться с 1 апреля по 30 мая на специальных территориях: в Алтайском, Ельцовском, Красногорском, Курьинском, Солонешенском, Солтонском районах.

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